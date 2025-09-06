Éliminatoires Mondial 2026 : Koulibaly prévient, « le Sénégal a un statut à défendre » face à la RDC

Le Sénégal s’apprête à livrer un duel décisif contre la République démocratique du Congo (RDC), mardi, au stade des Martyrs de Kinshasa, pour le compte de la huitième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



En conférence de presse, le capitaine des Lions a souligné l’importance de cette rencontre, qu’il compare à une véritable finale :

« Les trois derniers matchs de la phase de groupes sont comme des finales. Le Congo voudra briller devant son public, mais nous avons un statut à défendre. Le Sénégal est toujours prêt à affronter ses adversaires. »



Vainqueurs du Soudan vendredi dernier, les Lions (15 points) ne comptent qu’une unité de retard sur la RDC (16 points), leader du groupe B.



Le défenseur a prévenu que le choc s’annonce intense : « Ce sera une grande bataille sur le terrain. Amical en dehors, mais sur le terrain, ce sera une guerre. Que le meilleur gagne ! »



Il a également insisté sur l’importance de la solidité défensive : « Pour se qualifier, nous devons rester solides derrière. Les attaquants congolais sont connus et talentueux, mais nous sommes prêts à relever le défi. »



🔹 APS