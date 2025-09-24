Éliminatoires Coupe du Monde 2026 : Pape Thiaw dévoile la liste des Lions du Sénégal





Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, a révélé ce jeudi la liste des joueurs convoqués pour les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Quatre joueurs effectuent leur retour dans la sélection.



Parmi eux, Mamadou Lamine Camara, Nampalys Mendy et Ilay Camara réintègrent le groupe, visant à compenser l’absence de Lamine Camara, Habib Diarra et Abdou Diallo. Ismaila Sarr, absent des deux derniers matchs en raison d’une blessure, retrouve également la tanière. Le reste de l’effectif était déjà présent lors du précédent rassemblement.



Les Lions du Sénégal affronteront le Soudan du Sud à Juba le 10 octobre, avant de recevoir la Mauritanie le 14 octobre, pour les 9e et 10e journées des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

