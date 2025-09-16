Éducation au Sénégal : 105.000 enseignants formés et 5.000 ordinateurs distribués pour intégrer l’IA à l’école

L’intelligence artificielle (IA), déjà au cœur des grandes mutations éducatives dans le monde, ouvre de nouvelles perspectives pour l’école sénégalaise. Dans le cadre du New Deal technologique initié par le Chef de l’État et en cohérence avec la Stratégie du Numérique pour l’Éducation 2025-2029 (SNE 25-29), le ministère de l’Éducation nationale (MEN) a annoncé une réforme ambitieuse visant à intégrer l’IA dans les pratiques pédagogiques dès la prochaine rentrée.



Formation massive des enseignants

Un vaste programme de formation continue sera lancé en partenariat avec l’Université Cheikh Hamidou Kane via la plateforme Force-N. Ce dispositif, qui concernera 105.000 enseignants, inclura un module spécifique sur l’usage éducatif et responsable de l’IA afin de renforcer les compétences professionnelles et encourager une innovation pédagogique adaptée aux réalités nationales.



Distribution de matériel aux élèves scientifiques

Pour accompagner cet élan, le MEN prévoit la remise de 5.000 ordinateurs portables aux élèves de 1ère et terminale des séries scientifiques S1 et S3. L’objectif est de renforcer l’apprentissage des sciences, initier les jeunes à l’utilisation des outils d’IA et développer leurs compétences numériques afin de former une génération de leaders technologiques.



Un outil d’équité éducative encadré par une charte éthique

Conscient des inégalités de connectivité dans certaines localités, le ministère prévoit des solutions hybrides et adaptées pour garantir une inclusion numérique équitable sur l’ensemble du territoire. Toutefois, le ministre Moustapha Guirassy a rappelé que l’IA ne remplace pas l’enseignant : elle enrichit la pédagogie, facilite la différenciation des apprentissages et permet de mieux identifier les besoins des élèves.



Pour garantir un usage responsable, une Charte nationale d’éthique de l’IA en éducation est en cours d’élaboration. Elle encadrera l’intégration des technologies tout en veillant à préserver les valeurs républicaines et humanistes de l’école sénégalaise.



📝 seneweb