Drones au Sénégal : l’Anacim rappelle l’interdiction des vols sans autorisation





Dans un communiqué rendu public ce vendredi, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a réaffirmé l’interdiction des vols de drones munis de caméras sur l’ensemble du territoire sénégalais, en l’absence d’une autorisation formelle délivrée par les autorités compétentes.



Cette mesure, décidée par le directeur général de l’Anacim, fait suite à un incident survenu le 20 janvier 2026 lors de la parade de l’équipe nationale de football. Un drone utilisé pour une couverture médiatique avait alors été impliqué. La décision tient également compte des enjeux de sécurité liés aux préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026, ainsi que de la multiplication des incidents impliquant des drones utilisés à titre amateur.



La note circulaire précise par ailleurs que les opérateurs professionnels ne sont autorisés à exploiter des drones qu’après l’obtention d’une autorisation délivrée par l’Anacim.



L’agence avertit enfin que tout manquement aux règles en vigueur expose les contrevenants aux sanctions prévues par le décret numéro 2025-1750 du 24 octobre 2025 relatif aux pénalités aéronautiques.

