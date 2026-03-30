Drame sur la RN1 : un joueur de l’ASC Gadiaga perd la vie dans un accident

Un accident de la circulation survenu dimanche sur la route nationale numéro 1, entre Balla et Goudiry, dans la région de Tambacounda, a entraîné la disparition du gardien de but de l’ASC Gadiaga, Fallou Dièye.
Selon les informations fournies par un responsable du club, le véhicule transportant les joueurs aurait heurté un camion immobilisé sur la chaussée. Grièvement blessé lors du choc, le joueur n’a pas survécu à ses blessures.
Le secrétaire général de l’équipe, Cheikh Oumar Thiam, a précisé que l’accident s’est produit aux environs de midi, alors que le groupe rentrait de Kaolack. La veille, l’équipe s’y était inclinée face à Diamono de Kaolack sur le score de 1-0.
Le bilan fait également état de vingt blessés, dont sept dans un état grave, tous appartenant à l’effectif du club. Les victimes ont été transportées vers l’hôpital de Tambacounda pour y recevoir des soins.
Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.