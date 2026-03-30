Drame sur la RN1 : un joueur de l’ASC Gadiaga perd la vie dans un accident

Rédigé le Lundi 30 Mars 2026 à 10:37 | Lu 72 fois Rédigé par Rédaction

Un accident sur la route nationale 1 entre Balla et Goudiry a coûté la vie à un joueur de l’ASC Gadiaga, avec plusieurs blessés parmi les membres de l’équipe.