Drame à Saraya : sept chercheurs d'or perdent la vie

Les victimes auraient perdu la vie à la suite de plusieurs accidents survenus dans des puits artisanaux. Les effondrements de galeries, les glissements de terrain et le manque de mesures de sécurité figurent parmi les principales causes de ces drames qui se répètent régulièrement.





Les autorités locales, appuyées par les services de secours, sont intervenues pour récupérer les corps et sécuriser les lieux. Les familles endeuillées attendent désormais les résultats des enquêtes afin de mieux comprendre les circonstances exactes de ces décès.





Face à cette situation, les autorités renouvellent leur appel à la prudence et réaffirment leur volonté de lutter contre l'exploitation illégale de l'or. Malgré les opérations de contrôle menées ces derniers mois, l'orpaillage clandestin continue d'attirer de nombreux jeunes en quête de revenus rapides, au prix de leur sécurité et parfois de leur vie.



Ce nouveau drame relance le débat sur la nécessité de mieux encadrer l'exploitation artisanale de l'or et de proposer des alternatives économiques durables aux populations vivant dans les zones minières.

