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Drame à Dambala : une dette de 500 FCFA tourne au drame


Rédigé le Dimanche 15 Mars 2026 à 17:20 | Lu 38 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une dispute apparemment insignifiante autour de 500 FCFA a dégénéré sur un site d’orpaillage à Dambala, conduisant à une agression violente. Un jeune Malien est accusé d’avoir poignardé un vendeur burkinabé.


Drame à Dambala : une dette de 500 FCFA tourne au drame

Le 14 mars 2026, les gendarmes de Saraya ont interpellé un jeune Malien de 18 ans pour des faits de coups et blessures volontaires sur un vendeur burkinabé. Les faits se sont produits sur le site d’orpaillage de Dambala, où de nombreux jeunes travaillent pour subvenir à leurs besoins.
 

La victime, vendeur de « Tangana », un plat très populaire, avait retenu 500 FCFA du jeune Malien pour compenser une dette. Mécontent de cette décision, le suspect est parti chercher un couteau et a poignardé la victime à l’abdomen. Le commerçant a été pris en charge par les secours et transféré vers un établissement médical.
 

Les autorités locales dénoncent ce genre de violences dans les sites aurifères, où les conflits financiers peuvent rapidement dégénérer en drames. L’enquête se poursuit pour déterminer les responsabilités exactes et prévenir de futurs incidents.



Lat Soukabé Fall

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