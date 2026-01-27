Douanes sénégalaises : une année 2025 marquée par la hausse des recettes et le renforcement de la vigilance

Les douanes sénégalaises ont bouclé l’année 2025 sur un bilan jugé globalement satisfaisant, caractérisé par une augmentation des recettes et des avancées notables dans la lutte contre les trafics. Ces résultats ont été présentés lors de la célébration de la Journée internationale des Douanes, tenue le lundi 26 janvier autour du thème : « Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement ».



Sur le plan financier, les indicateurs traduisent une dynamique positive. D’après le directeur général des Douanes, Babacar Mbaye, les liquidations ont atteint 1 623,5 milliards de FCFA en 2025, tandis que les recouvrements se sont établis à 1 286,1 milliards de FCFA, enregistrant une progression de 8,8 % par rapport à 2024. Une évolution qui reflète, selon l’administration, une amélioration de l’efficacité dans la mobilisation des ressources publiques.



Parallèlement aux performances budgétaires, l’année a été marquée par des résultats qualifiés de remarquables dans la lutte contre la fraude et la criminalité transnationale organisée. Les services douaniers ont saisi 4,7 tonnes de produits illicites, incluant des substances prohibées, des médicaments falsifiés et diverses marchandises interdites, ainsi que plus de 620 000 billets noirs, renforçant ainsi la protection de l’économie et de la société.



Ces acquis s’inscrivent dans un processus de modernisation accélérée de l’administration douanière. La digitalisation des procédures, à travers des outils comme Gaïndé, Orbus et le Guichet unique portuaire de l’Enlèvement, a permis de simplifier et de sécuriser les opérations. Cette dynamique est complétée par la mise en place de la Direction du Renseignement, de l’analyse du risque et de la valeur, ainsi que par le déploiement progressif de bureaux régionaux spécialisés.



Le Programme de modernisation de l’Administration des douanes (Promad) a également renforcé les capacités opérationnelles grâce à l’acquisition de scanners, de drones, de systèmes de suivi et d’équipements de surveillance, avec pour objectif un meilleur contrôle du territoire, notamment dans les zones sensibles.



Pour le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, ces performances traduisent l’alignement des douanes avec les orientations de l’Agenda national de transformation « Sénégal 2050 », axé sur l’efficacité, la transparence et la souveraineté économique. Il a aussi salué la qualité des partenariats établis, tant avec les forces de défense et de sécurité qu’avec des organisations internationales telles que l’Organisation mondiale des douanes, Interpol et l’ONUDC.



L’ensemble de ces éléments confirme, selon les autorités, la montée en puissance d’une administration douanière sénégalaise plus moderne, plus performante et pleinement engagée dans la sécurisation des échanges et la mobilisation des ressources de l’État.

