Dossier Bineta Mécanicien : le tribunal accorde un renvoi pour constitution de la défense

Au total, treize personnes, dont huit hommes et cinq femmes, sont mises en cause. Il s’agit de : Amadou Woury Diallo, Oumar Diallo, Olivier Bampoky, Fallou Mbow, Amara Mboup, Souleymane Sonko, Abdourahmane Mbengue alias Papa, Fallou Diop, Aissatou Ndiaye Diop alias Aida, Diminga Basse, Madjiguène Ndiaye alias Mathiou, Aida Souaré et Bineta Sarr alias Bineta Mécanicien.





L’ensemble des prévenus est poursuivi pour association de malfaiteurs. En plus de cette infraction, huit d’entre eux sont également poursuivis pour mise en danger de la vie d’autrui. Par ailleurs, Bineta Mécanicien et Madjiguène Ndiaye (Mathiou) font l’objet de poursuites pour excitation de mineur à la débauche.





Des faits de détention d’images contraires aux bonnes mœurs sont également reprochés à Madjiguène Ndiaye.





Concernant les responsables de l’appartement incriminé, Amadou Woury Diallo et Oumar Diallo sont poursuivis pour non-respect des dispositions du décret n°2005-145 du 2 mars 2005, relatif à la réglementation des établissements d’hébergement touristique.





Le tribunal a décidé de renvoyer l’affaire afin de permettre à certains prévenus, encore sans avocat, de constituer leur défense, garantissant ainsi le respect des droits de la défense.

