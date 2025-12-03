Dispute politique sur TikTok : un Sénégalais tué en France après un live houleux

Selon MF INFO, Guelwar, surnommé Venom, militant du Pastef, et un autre Sénégalais se réclamant d’un courant nationaliste proche de Tahirou Sarr, ont échangé des propos virulents autour de divergences politiques. La discussion, particulièrement houleuse, a rapidement suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux.





D’après les mêmes sources, la dispute ne s’est pas arrêtée à l’écran. Guelwar (Venom) se serait rendu au domicile de son interlocuteur, où une altercation physique aurait éclaté entre les deux hommes.



La confrontation a malheureusement dégénéré et s’est soldée par le décès de Guelwar. La nouvelle a provoqué une vive émotion en ligne, la photo de la victime étant largement partagée.





Les circonstances exactes de ce drame restent à établir. Les autorités françaises sont saisies de l’affaire et devront déterminer les responsabilités dans cet événement tragique, né sur les réseaux sociaux et ayant connu une issue fatale.

