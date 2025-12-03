Menu
Dispute politique sur TikTok : un Sénégalais tué en France après un live houleux


Rédigé le Mardi 16 Décembre 2025 à 22:16 | Lu 55 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un échange tendu survenu lors d’un live TikTok a tragiquement tourné au drame en France. Deux ressortissants sénégalais se sont affrontés verbalement en direct, avant que la confrontation ne déborde dans la vie réelle.


Selon MF INFO, Guelwar, surnommé Venom, militant du Pastef, et un autre Sénégalais se réclamant d’un courant nationaliste proche de Tahirou Sarr, ont échangé des propos virulents autour de divergences politiques. La discussion, particulièrement houleuse, a rapidement suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux.


D’après les mêmes sources, la dispute ne s’est pas arrêtée à l’écran. Guelwar (Venom) se serait rendu au domicile de son interlocuteur, où une altercation physique aurait éclaté entre les deux hommes.

La confrontation a malheureusement dégénéré et s’est soldée par le décès de Guelwar. La nouvelle a provoqué une vive émotion en ligne, la photo de la victime étant largement partagée.


Les circonstances exactes de ce drame restent à établir. Les autorités françaises sont saisies de l’affaire et devront déterminer les responsabilités dans cet événement tragique, né sur les réseaux sociaux et ayant connu une issue fatale.



Lat Soukabé Fall

