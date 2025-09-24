Diourbel : un commerçant condamné à un an de prison ferme pour escroquerie

Un verdict plus lourd que les réquisitions

Le tribunal des flagrants délits de Diourbel a rendu, ce jeudi 25 septembre 2025, son verdict dans une affaire d’escroquerie. Alors que le procureur avait requis six mois de prison ferme, le juge a finalement condamné le mis en cause à un an d’emprisonnement ferme.



Un modus operandi bien rodé

Marié et père de famille, le commerçant avait mis en place un système frauduleux consistant à convaincre ses victimes de lui livrer leurs marchandises avec la promesse de les payer à la livraison, avant de leur remettre des chèques sans provision.

Les victimes, parmi lesquelles des démarcheurs et commerçants, ont perdu plusieurs dizaines de millions de francs CFA.



40 tonnes de niébé livrées pour 36 millions FCFA.

45 tonnes de blé en provenance de Tambacounda pour 7,7 millions FCFA.

45 tonnes de blé convoyées par un ressortissant guinéen pour une valeur de 8,4 millions FCFA.

Les avocats réclament des indemnisations

Les différentes parties civiles, représentées par leurs avocats, ont dénoncé la mauvaise foi et les manœuvres frauduleuses de l’accusé.

Les conseils des victimes ont plaidé pour des indemnisations allant de 15 à 25 millions de FCFA, afin de compenser les préjudices subis.



Une condamnation exemplaire

Malgré les plaidoiries de la défense, le juge a estimé que les preuves d’escroquerie étaient suffisamment établies et a prononcé une peine plus sévère que celle requise par le parquet.

