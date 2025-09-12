Diourbel reçoit 2 840 lampadaires solaires pour renforcer l’éclairage public



Le département de Diourbel bénéficiera prochainement de 2 840 lampadaires solaires destinés à améliorer l’éclairage public et la sécurité des populations. La remise officielle a eu lieu vendredi, lors d’une cérémonie organisée à la mairie, en présence du préfet Abdou Khadir Diop, du maire Malick Fall, du député Aliou Sène et des représentants de la Société sénégalaise d’équipement (SSE), en charge de l’installation.



Diouma Kobor, directeur général de l’Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER), a précisé que cette dotation s’inscrit dans la troisième phase du projet national d’éclairage public solaire, qui prévoit la répartition de plus de 150 000 lampadaires sur l’ensemble du territoire.



Il a rappelé que cette initiative répond aux objectifs de la vision Sénégal 2050, visant à renforcer la sécurité, surtout dans les zones encore dépourvues d’éclairage, et à promouvoir une économie durable. Un contrat d’entretien et de maintenance de dix ans a été signé avec l’entreprise adjudicataire, tandis que les populations sont appelées à veiller à la préservation des équipements.



De son côté, le préfet Abdou Khadir Diop a salué la transparence de la commission départementale chargée de la distribution, soulignant que ces lampadaires permettront d’améliorer considérablement la sécurité dans plusieurs quartiers encore mal éclairés.



Le démarrage des travaux d’installation est prévu pour le 16 septembre prochain.

