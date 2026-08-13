Âgés de 33 et 41 ans, P. Guèye et C. Mbow avaient été interpellés à la suite d’une plainte déposée en 2023 par le frère de l’adolescente, présentée comme souffrant de troubles cognitifs. Selon les éléments de l’accusation, les deux hommes auraient attiré la jeune fille à leur domicile, où des faits graves se seraient produits.





Au cours de l’enquête, la jeune fille avait donné plusieurs indications aux enquêteurs sur les lieux où les faits auraient eu lieu. Un examen médical avait également relevé des éléments anciens, présentés dans le dossier judiciaire.





De leur côté, les deux mis en cause ont toujours contesté les faits qui leur étaient reprochés, aussi bien durant l’enquête que devant la juridiction.





Lors du procès, les déclarations de la plaignante ont toutefois été jugées difficiles à exploiter par la justice. Son récit aurait comporté plusieurs contradictions, notamment concernant le moment des faits et certaines circonstances matérielles.





Face à ces incohérences et en l’absence d’éléments jugés suffisamment solides pour établir leur responsabilité avec certitude, les magistrats ont décidé d’acquitter les deux prévenus.





Après trois années passées derrière les barreaux sans jugement définitif, les deux demi-frères ont ainsi retrouvé la liberté.



Cette affaire remet également en lumière la question de la durée des détentions provisoires au Sénégal ainsi que les difficultés rencontrées par la justice dans les dossiers impliquant des personnes vulnérables.

