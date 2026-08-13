Selon les éléments rapportés à l’audience, les faits remontent à 2018. Fatoumata Cissé aurait rencontré Mamoudou Bocoum dans un restaurant alors qu’elle était accompagnée d’une amie. L’homme lui aurait demandé son numéro de téléphone, mais elle aurait refusé de le lui communiquer.





Ce refus n’aurait cependant pas découragé le prévenu. Il aurait tenté de retrouver la plaignante sur les réseaux sociaux en utilisant plusieurs comptes. Face à la répétition des sollicitations, Fatoumata Cissé affirme avoir bloqué une vingtaine de numéros utilisés pour la contacter.





Selon son récit, Mamoudou Bocoum pouvait également multiplier les appels, parfois cinq à six fois au cours d’une même soirée. Même l’ancien mari de la plaignante aurait fini par lui demander de cesser ses démarches.





Après plusieurs blocages, l’homme aurait encore trouvé d’autres moyens pour reprendre contact. Il aurait notamment envoyé des messages via Facebook et Telegram, avant de se rendre jusque dans les champs de la plaignante à Kayar.





Les démarches seraient même allées jusqu’à une proposition de voyage à Dubaï en 2020. Mamoudou Bocoum aurait proposé à Fatoumata Cissé de le rejoindre, en promettant de prendre en charge les dépenses du séjour.





L’homme se serait également présenté au domicile de la mère de la plaignante sans autorisation. Plus surprenant encore, il aurait continué à lui proposer le mariage alors que Fatoumata Cissé avait entre-temps refait sa vie conjugale.





Devant le tribunal, Mamoudou Bocoum a contesté une partie des accusations, tout en reconnaissant s’être rendu au domicile de la mère de la plaignante. Pour expliquer son comportement, il a invoqué les sentiments qu’il éprouvait pour Fatoumata Cissé.





Mais pour la justice, les sentiments amoureux ne sauraient justifier des démarches répétées malgré les refus de la personne concernée. Le tribunal a notamment relevé la persistance des tentatives de contact.





Un épisode survenu pendant la garde à vue a également retenu l’attention de la juridiction. Mamoudou Bocoum aurait profité d’un téléphone mis temporairement à sa disposition pour contacter son avocat afin d’envoyer encore un message à la plaignante.





Le ministère public a requis trois mois de prison ferme ainsi qu’une amende de 100 000 FCFA. De son côté, l’avocat de Fatoumata Cissé, Me Ibrahima Diagne, a insisté sur le préjudice psychologique subi par sa cliente et réclamé deux millions de FCFA de dommages et intérêts.





La défense a, quant à elle, plaidé la relaxe, présentant son client comme un homme animé par des sentiments amoureux.





Au terme des débats, Mamoudou Bocoum a été déclaré coupable. Il a été condamné à deux ans de prison, dont trois mois ferme, ainsi qu’à une amende de 500 000 FCFA. Il devra également verser deux millions de FCFA de dommages et intérêts à Fatoumata Cissé.



Devant le tribunal, le condamné a promis de ne plus importuner la plaignante. La justice lui a toutefois rappelé que toute nouvelle violation de la décision pourrait entraîner l’application de la peine avec toute sa rigueur.

