Deux ans de prison ferme pour le Dr Mohamed Thermos : un médecin de famille rattrapé par un lourd secret

Tout est parti d’un rendez-vous anodin. La victime, C.C.D, élève en classe de seconde, s’était rendue au cabinet médical du Dr Thermos afin de récupérer un certificat d’absence scolaire. Elle était accompagnée de sa nounou.

Mais ce qui devait être une simple formalité administrative s’est transformé en cauchemar.

Selon le récit livré au tribunal, alors qu’elle s’apprêtait à quitter le bureau, le médecin l’aurait saisie par derrière, l’obligeant à s’asseoir sur ses genoux. Il aurait ensuite tenté de l’embrasser avant de poser ses mains sur elle, de manière insistante et déplacée.

Sous le choc, l’adolescente s’est rapidement enfuie pour rejoindre sa nounou, avant de tout raconter à ses parents.

Un certificat médical accablant

Au commissariat, le médecin a nié en bloc les accusations. Mais l’enquête médicale a mis en évidence une éraillure récente au niveau de la fourchette vulvaire postérieure, élément venu renforcer la version de la victime.

Des précédents révélés

Au cours du procès, un autre témoignage est venu noircir encore davantage le tableau. La sœur de la victime a affirmé qu’elle aussi avait été la cible de gestes déplacés du même médecin, lors d’une précédente consultation.

De son côté, le père de la victime a révélé une tentative de négociation du médecin : celui-ci lui aurait proposé de “gérer la situation à l’amiable”, plutôt que de porter l’affaire devant la justice.

Le huis clos et la condamnation

Compte tenu de l’âge de la victime, le procès s’est tenu à huis clos. Après examen des faits, les juges ont requalifié l’infraction en attentat à la pudeur sans violence, mais ont retenu la culpabilité du praticien.

La condamnation à deux ans de prison ferme met ainsi fin à la longue carrière du Dr Thermos, jusque-là considéré comme un homme de confiance dans sa communauté.

Un séisme pour les patients

Dans son quartier, la nouvelle a provoqué la stupéfaction. Beaucoup de familles suivaient leurs consultations chez ce médecin depuis plusieurs années. La révélation de ce scandale soulève de vives inquiétudes et un sentiment de trahison parmi ses anciens patients.

Les faits : une consultation qui bascule