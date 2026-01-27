Bargny-Sendou : le Président Bassirou Diomaye Faye inaugure la raffinerie MAVAMAR et lance une nouvelle zone industrielle





Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a procédé mardi, à Sendou, à l’inauguration de la raffinerie MAVAMAR Industries, tout en lançant officiellement la zone industrielle de Bargny-Sendou, un projet structurant porté par le secteur privé et couvrant une superficie de 276 hectares.



Ces investissements d’envergure s’inscrivent dans la dynamique nationale d’industrialisation et de transformation locale. Ils sont appelés à contribuer à la structuration des filières agricoles, à la création de nombreux emplois et au renforcement du développement économique des territoires concernés.



À l’occasion de cette cérémonie, le Chef de l’État a réaffirmé sa vision d’un modèle économique fondé sur la valorisation locale des ressources, soulignant que le Sénégal ne peut plus se limiter à l’exportation de matières premières et à l’importation de produits transformés.



À travers la réalisation de ces projets, l’État réitère sa volonté d’accompagner l’investissement productif, de mettre en place un environnement attractif et sécurisé pour les entreprises, et de consolider une économie plus souveraine, compétitive et inclusive, en cohérence avec les orientations de l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050.

