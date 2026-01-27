Golf Sud : un présumé voleur de motos interpellé après une vaste série d’escroqueries





La longue vague de vols de motos enregistrée ces derniers mois à Golf Sud a connu un coup d’arrêt notable avec l’arrestation, mardi, d’un jeune homme de 23 ans par la Brigade de recherches. Le mis en cause est soupçonné d’avoir dérobé de nombreux deux-roues en utilisant une méthode reposant sur la manipulation et la tromperie.



Selon les informations rapportées par L’Observateur, le suspect aurait reconnu être impliqué dans le vol récent d’une moto de marque KTM, tout en admettant avoir appliqué le même procédé pour s’approprier plus d’une trentaine de motos sur une période de plusieurs mois.



Les faits ayant conduit à son arrestation trouvent leur origine dans une rencontre avec un motard exerçant comme conducteur. Se présentant comme un client pressé, l’individu aurait sollicité une course entre le Môle 1 de Dakar et le marché Dior des Parcelles Assainies. Arrivé à destination, il aurait évoqué la nécessité urgente de transporter une importante somme d’argent destinée à un commerçant du marché HLM.



Afin de gagner la confiance de sa victime, le suspect aurait proposé une manœuvre présentée comme une mesure de sécurité : l’installation d’un traceur GPS sur la moto du conducteur. En contrepartie, il lui aurait remis une enveloppe censée contenir de l’argent liquide. Convaincu, le motard accepte et laisse partir l’homme avec son engin. Ce n’est qu’ensuite qu’il découvre que l’enveloppe ne contenait que des feuilles de papier.



Le même jour, en fin d’après-midi, un concours de circonstances va permettre de faire basculer la situation. Apercevant par hasard l’individu à proximité de la gare BRT de Golf Sud, la victime alerte aussitôt une patrouille de police. L’intervention rapide des agents aboutit à l’interpellation du suspect.



Au cours de son audition, celui-ci reconnaît les faits et déclare avoir utilisé des variantes du même stratagème pour s’emparer et revendre de nombreuses motos. Il ressort également des éléments de l’enquête qu’il faisait déjà l’objet de recherches pour des affaires similaires.



L’annonce de son arrestation provoque une forte réaction. En quelques heures, de nombreuses victimes se présentent au commissariat de Golf Sud pour déposer plainte, décrivant un mode opératoire identique. Les services de police indiquent que ce nombre pourrait encore augmenter.



Le mis en cause est actuellement placé en garde à vue pour des faits d’escroquerie et de vols multiples, en attendant sa présentation devant les autorités judiciaires compétentes.

