Décès de Serigne Cheikh Saliou Mbacké à Khelcom : réactions du chef de l’État et d’Ousmane Sonko

Le guide religieux Serigne Cheikh Saliou, fils aîné de feu Serigne Saliou Mbacké (1915-2007), cinquième khalife général de la confrérie mouride, est décédé ce vendredi à Khelcom, selon plusieurs médias sénégalais.

Il était reconnu pour son rôle dans la continuité de l’héritage de son père, notamment à travers les enseignements coraniques et le travail agricole.

À l’annonce de cette disparition, le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa tristesse, rendant hommage à un « érudit, homme de foi et de droiture », resté fidèle aux enseignements du fondateur du mouridisme. Il a également présenté ses condoléances au khalife général des Mourides, à la communauté mouride ainsi qu’à l’ensemble de la Oummah.

De son côté, le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, proche du défunt, a également réagi en exprimant sa profonde tristesse.

Il a écrit sur ses réseaux sociaux que Serigne Cheikh Saliou, décrit comme un digne fils de Serigne Saliou Mbacké, avait su porter avec respect et fidélité l’héritage de son père.

Ousmane Sonko a aussi indiqué qu’un « père, un ami, un confident et un guide » s’en est allé, rappelant le soutien qu’il dit avoir reçu de lui dans des moments difficiles, à travers ses conseils, ses prières ainsi que celles des disciples dans les différents daara. Il a enfin formulé des prières pour le repos de son âme.