Darou Khoudoss : un camion sans conducteur percute une voiture stationnée, pas de blessés


Rédigé le Vendredi 19 Septembre 2025 à 17:23


À Darou Khoudoss, un camion garé sans chauffeur a percuté une voiture « clando » stationnée. L’incident n’a fait aucun blessé grâce à l’intervention rapide de passants.


À Darou Khoudoss, un nouvel incident met en lumière les dangers liés à l’insécurité routière et à l’occupation désordonnée de la voie publique.

Un camion, garé sans chauffeur, a dérapé avant de se diriger vers le garage des véhicules « clandos ». Sur son passage, il a heurté une voiture à l’arrêt, la projetant sur plusieurs mètres.

Grâce à la réaction rapide de passants, qui ont utilisé de gros cailloux pour immobiliser le poids lourd, le pire a été évité. Aucun blessé n’est à déplorer, la voiture percutée n’ayant aucun occupant au moment des faits.

📝 APS




