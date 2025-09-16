Darou Khoudoss : un camion sans conducteur percute une voiture stationnée, pas de blessés

À Darou Khoudoss, un nouvel incident met en lumière les dangers liés à l’insécurité routière et à l’occupation désordonnée de la voie publique.



Un camion, garé sans chauffeur, a dérapé avant de se diriger vers le garage des véhicules « clandos ». Sur son passage, il a heurté une voiture à l’arrêt, la projetant sur plusieurs mètres.



Grâce à la réaction rapide de passants, qui ont utilisé de gros cailloux pour immobiliser le poids lourd, le pire a été évité. Aucun blessé n’est à déplorer, la voiture percutée n’ayant aucun occupant au moment des faits.



📝 APS