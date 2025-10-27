Dakar : un cambrioleur encagoulé à bord d’un 4x4 noir sème la panique à Liberté 6

Depuis plusieurs semaines, un individu circulant à bord d’un 4x4 noir de marque KIA cible des maisons isolées ou temporairement inoccupées à Dakar. D’après les témoignages recueillis par Senego, cet homme, toujours encagoulé et armé, agit seul et choisit ses victimes parmi les habitations désertées par leurs propriétaires.



Dans la nuit du vendredi dernier, vers 4h38, il a tenté un cambriolage dans une villa située à Liberté 6 Extension, non loin de l’école Eutika. La demeure, appartenant à l’épouse de M. Gueye, était vide au moment des faits. Alerté par le système de surveillance, le mari a immédiatement contacté un voisin, qui a rassemblé quelques jeunes du quartier pour intervenir.



Mais lorsque ces derniers ont approché la maison, le malfaiteur a ouvert le feu, tirant quatre coups de feu. Deux jeunes ont été blessés : l’un à l’épaule droite, l’autre à la main, avant que le cambrioleur ne prenne la fuite à bord de son véhicule.



Les gendarmes de la Foire, chargés de l’enquête, évoquent un suspect déjà aperçu à la Cité Biagui, correspondant au même profil : un homme seul, encapuchonné, opérant de nuit. Selon M. Gueye, il semble rechercher argent et bijoux, car la chambre principale a été fouillée de fond en comble avant son départ précipité.



Le témoin appelle à la vigilance générale, soulignant que le suspect reste armé et dangereux.



