Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Dakar : un barman condamné pour collecte illicite de données et diffusion d’images intimes


Rédigé le Mardi 2 Décembre 2025 à 09:18 | Lu 28 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Reconnu coupable de collecte illicite de données et de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, le barman J. Mané a été condamné à deux ans de prison, dont trois mois ferme, et à une amende de 100 000 F CFA. Il devra également verser 250 000 F CFA de dommages et intérêts à son ancienne cliente, S. Gomez.


Dakar : un barman condamné pour collecte illicite de données et diffusion d’images intimes

Selon Le Soleil, qui a assisté à l’audience devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, l’affaire reposait sur deux versions radicalement opposées. La plaignante, S. Gomez, a affirmé que J. Mané l’avait harcelée sexuellement pendant plusieurs mois. Après avoir été rejeté, il aurait accédé à son téléphone pour s’envoyer des photos intimes, qu’il aurait ensuite transmises à son petit ami, C. A. Bassène.

Le barman, lui, soutenait que c’était S. Gomez qui le harcelait et qu’elle avait même provoqué son divorce. Lassé, il aurait transmis les photos à C. A. Bassène pour lui « prouver que sa compagne n’était pas digne de confiance ».

Entendu comme témoin, C. A. Bassène a confirmé avoir bien reçu les clichés intimes de sa compagne de la part du barman.

La défense avait réclamé l’acquittement sur le chef de collecte illicite, arguant que S. Gomez aurait elle-même envoyé les images, et demandait une application clémente de la loi.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags