Dakar : six personnes interpellées dans une affaire de commerce illicite de gaz butane





Dans le cadre de ses missions de sécurisation et de protection des populations, la Brigade de Recherches de Dakar a procédé, le 25 décembre 2025, à la mise en garde à vue de six ressortissants sénégalais. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, pratique commerciale interdite, escroquerie et mise en danger de la vie d’autrui.



Cette intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement ayant conduit les enquêteurs à découvrir un important trafic illicite de gaz butane. Les investigations ont permis d’établir qu’un individu, propriétaire d’un point de distribution de gaz situé à Grand Yoff, commercialisait des bouteilles de 6 kg, 9 kg et 12 kg avec la complicité de cinq employés.



Par ailleurs, un autre mis en cause avait aménagé une boutique clandestine au niveau du terminus de la SICAP Liberté 5. Dans ce local, les bouteilles de gaz pleines étaient transvasées dans d’autres contenants avant d’être livrées à des revendeurs. Les constats effectués par les gendarmes ont révélé que les bouteilles reconditionnées ne respectaient pas les quantités réglementaires, permettant ainsi aux auteurs de réaliser des gains illicites, tout en exposant les consommateurs à des risques sérieux.



À l’issue de deux jours d’enquête et de surveillance, les éléments de la Brigade de Recherches ont mené une descente sur les lieux et surpris les mis en cause en flagrant délit. L’opération a permis la saisie de 272 bouteilles de gaz, comprenant 93 bouteilles de 12 kg pleines, 21 vides, ainsi que 158 bouteilles de 9 kg pleines et 8 vides. Un camion Renault, un véhicule de type Peugeot Boxer, une charrette et un cheval utilisés dans le cadre de cette activité ont également été saisis.

