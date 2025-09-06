Dakar reçoit 10 000 tonnes de blé américain pour renforcer la sécurité alimentaire

Les Grands Moulins de Dakar (GMD), filiale de Seaboard Corporation, ont réceptionné ce lundi au port de Dakar une cargaison de 10 000 tonnes de blé en provenance des États-Unis. Cette importation, la première en près d’une décennie, vise à renforcer la sécurité alimentaire du Sénégal, selon les responsables de la minoterie.



« C’est avec fierté que nous accueillons cette cargaison destinée à produire une farine de qualité pour répondre à la demande locale », a déclaré Moustapha Camara, directeur commercial et marketing des GMD. Il a souligné les défis liés à l’importation du blé américain, notamment l’éloignement géographique et le coût élevé du marché.



Michael Raynor, ambassadeur des États-Unis au Sénégal, a salué ce partenariat, rappelant que Seaboard Corporation, propriétaire des GMD depuis 2017, a investi près de 7 millions de dollars (3,9 milliards FCFA) dans l’industrie céréalière sénégalaise, créant environ 500 emplois et introduisant des technologies modernes.



Pour Ibrahima Diaw, représentant du Port autonome de Dakar, cette opération « marque une étape stratégique pour la résilience alimentaire du pays », en diversifiant les sources d’approvisionnement.



Le navire, parti de Houston (Texas), symbolise la volonté d’élargir les échanges agricoles entre le Sénégal et les États-Unis, selon l’ambassade américaine.



