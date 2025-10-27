Menu
L'Actualité au Sénégal

Dakar : importante saisie de bouteilles de protoxyde d’azote lors d’une opération menée par l’OCRTIS


Rédigé le Mercredi 12 Novembre 2025 à 16:35


Une opération de la Brigade régionale des Stupéfiants de Dakar a permis d’interpeller trois personnes et de saisir 78 bouteilles de protoxyde d’azote, grâce à un renseignement bien exploité.


La Brigade régionale des Stupéfiants de Dakar, relevant de l’OCRTIS, a mené le 10 novembre 2025 une vaste opération qui s’est conclue par l’arrestation de trois individus et la saisie de 78 bouteilles de protoxyde d’azote, un produit souvent détourné de son usage initial.

L’intervention, menée vers 22h20, a eu lieu dans les quartiers de Ouakam et des HLM, après l’exploitation d’un renseignement opérationnel précis.

D’après les enquêteurs, un réseau bien structuré commercialisait illégalement ce gaz dans les zones de Ouakam, Mamelles et Almadies.
Une première arrestation est intervenue à Yoff, où un suspect a été surpris avec plusieurs bouteilles. Ses aveux ont conduit à son fournisseur, retrouvé à Ouakam, dans une chambre où quatre bouteilles supplémentaires ont été découvertes.

Les investigations ont ensuite mené les agents jusqu’à un troisième individu repéré au marché des HLM, à bord d’un véhicule Ford Fusion. La fouille de la voiture a permis de mettre la main sur 72 bouteilles soigneusement dissimulées. Les forces de l’ordre ont également trouvé sur lui une somme d’argent et un téléphone haut de gamme.

L’ensemble des objets saisis — bouteilles, téléphones et véhicule — ont été placés sous scellés dans le cadre de l’enquête. Les trois personnes interpellées ont été placées en garde à vue, sous la supervision du parquet territorialement compétent.




