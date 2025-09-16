Menu
L'Actualité au Sénégal

Dakar : Plus de 100 migrants interceptés à Ouakam


Rédigé le Mardi 16 Septembre 2025 à 16:44 | Lu 55 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Ce mardi, les forces de l’ordre ont intercepté une pirogue transportant plus de cent migrants à la plage de Ouakam, dans la capitale sénégalaise. Cette opération intervient dans un contexte de recrudescence des départs irréguliers par voie maritime vers l’Europe.


Selon les autorités, l’intervention a permis de mettre fin à une nouvelle tentative de traversée clandestine. Les migrants, originaires de différentes régions du Sénégal, ont été pris en charge par les services compétents.
 
Une enquête a été ouverte afin d’identifier les organisateurs de ce voyage et de retracer les réseaux impliqués dans le trafic de migrants. Les forces de sécurité promettent de renforcer les contrôles pour prévenir d’autres départs clandestins.
 
Cette nouvelle affaire souligne les risques croissants auxquels sont confrontés les jeunes Sénégalais qui tentent l’aventure vers l’Europe, souvent au péril de leur vie.


Lat Soukabé Fall

