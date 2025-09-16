Dakar : Plus de 100 migrants interceptés à Ouakam

Une enquête a été ouverte afin d’identifier les organisateurs de ce voyage et de retracer les réseaux impliqués dans le trafic de migrants. Les forces de sécurité promettent de renforcer les contrôles pour prévenir d’autres départs clandestins.

Cette nouvelle affaire souligne les risques croissants auxquels sont confrontés les jeunes Sénégalais qui tentent l’aventure vers l’Europe, souvent au péril de leur vie.

Selon les autorités, l’intervention a permis de mettre fin à une nouvelle tentative de traversée clandestine. Les migrants, originaires de différentes régions du Sénégal, ont été pris en charge par les services compétents.