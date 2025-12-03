Dakar : 15 présumés agresseurs interpellés dans la forêt de Keur Massar

Les interpellations ont eu lieu le 18 décembre, dans le cadre d’une enquête ouverte suite à plusieurs plaintes pour vols et agressions. Ces suspects, souvent organisés en petits groupes de deux à trois personnes, étaient sans domicile fixe et guettaient de potentielles victimes dans la forêt et ses alentours.



Identité des personnes interpellées :



D. B., 1986, commerçant

A. K. M., 2006, charretier

L. S., 2004, chauffeur

A. D., 1997, tailleur

A. B. N., 1998, chauffeur

S. S., 1987, chauffeur

O. S., 1986, coffreur

I. S., 2002, charretier

M. C., 2006, marchand ambulant

B. S., 2008, soudeur

M. P., 1997, maçon

I. B., 2000, maçon

O. S., 2005, marchand ambulant

D. F., 2003, conducteur de moto

B. S., 2004, marchand ambulant

Ces 15 présumés agresseurs ont été présentés au procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, le 19 décembre. Ils sont poursuivis pour vols multiples, violences et voies de fait, ainsi que vagabondage.



Cette opération illustre l’engagement de la gendarmerie de Dakar pour sécuriser les habitants de la capitale et de ses environs, face à la recrudescence des agressions et des actes de banditisme. Le colonel Malick Faye et son équipe promettent de continuer la surveillance et les interventions ciblées afin de réduire les risques dans les zones sensibles.

