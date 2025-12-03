Menu
Dakar : 15 présumés agresseurs interpellés dans la forêt de Keur Massar


Rédigé le Vendredi 19 Décembre 2025 à 16:09 | Lu 28 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La légion de gendarmerie de Dakar, dirigée par le colonel Malick Faye, a porté un coup dur au banditisme dans la banlieue dakaroise. Une opération menée dans la forêt de Keur Massar a permis l’arrestation de 15 individus suspectés d’agressions à l’arme blanche et au gaz neutralisant.


Les interpellations ont eu lieu le 18 décembre, dans le cadre d’une enquête ouverte suite à plusieurs plaintes pour vols et agressions. Ces suspects, souvent organisés en petits groupes de deux à trois personnes, étaient sans domicile fixe et guettaient de potentielles victimes dans la forêt et ses alentours.

Identité des personnes interpellées :

  • D. B., 1986, commerçant

  • A. K. M., 2006, charretier

  • L. S., 2004, chauffeur

  • A. D., 1997, tailleur

  • A. B. N., 1998, chauffeur

  • S. S., 1987, chauffeur

  • O. S., 1986, coffreur

  • I. S., 2002, charretier

  • M. C., 2006, marchand ambulant

  • B. S., 2008, soudeur

  • M. P., 1997, maçon

  • I. B., 2000, maçon

  • O. S., 2005, marchand ambulant

  • D. F., 2003, conducteur de moto

  • B. S., 2004, marchand ambulant

Ces 15 présumés agresseurs ont été présentés au procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, le 19 décembre. Ils sont poursuivis pour vols multiples, violences et voies de fait, ainsi que vagabondage.

Cette opération illustre l’engagement de la gendarmerie de Dakar pour sécuriser les habitants de la capitale et de ses environs, face à la recrudescence des agressions et des actes de banditisme. Le colonel Malick Faye et son équipe promettent de continuer la surveillance et les interventions ciblées afin de réduire les risques dans les zones sensibles.



Lat Soukabé Fall

