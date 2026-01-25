Daara de Touba : un maître coranique victime d’une attaque à la machette

Selon les premiers éléments, l’enseignant avait retenu un mouton et demandé à l’enfant de prévenir son tuteur. Ce dernier, au lieu de dialoguer, aurait attaqué le maître coranique avec une machette, lui infligeant des blessures sérieuses.



La victime a été transportée en urgence à l’hôpital Matlabul Fawzeini, où elle reçoit des soins intensifs. Un certificat médical a été établi et une plainte déposée auprès de la gendarmerie de Aaliyah. Une enquête est ouverte, tandis que le berger a pris la fuite.



L’affaire est en cours d’investigation.

