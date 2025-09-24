Menu
DGID : interruption temporaire des services en ligne après un incident technique


Rédigé le Vendredi 3 Octobre 2025 à 08:20


La DGID a annoncé l’indisponibilité temporaire de ses services en ligne en raison d’un problème technique, tout en assurant la continuité via ses guichets.


La Direction générale des impôts et des domaines (DGID) a annoncé, ce jeudi, l’indisponibilité temporaire de ses services en ligne à la suite d’un incident technique.

Dans un communiqué transmis à l’APS, l’institution précise que ce dysfonctionnement est dû à un problème identifié, ayant conduit à la mise en place immédiate de mesures de sécurité préventives pour contenir la situation et renforcer la protection de ses infrastructures.

La DGID assure que la situation est sous contrôle et que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour un rétablissement complet du réseau. Un plan de continuité a également été activé afin de limiter l’impact sur les usagers.

En attendant, les services et paiements restent accessibles au niveau des guichets, où des quittances sécurisées sont délivrées aux usagers pour toutes les opérations.




