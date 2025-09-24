DGID : interruption temporaire des services en ligne après un incident technique





La Direction générale des impôts et des domaines (DGID) a annoncé, ce jeudi, l’indisponibilité temporaire de ses services en ligne à la suite d’un incident technique.



Dans un communiqué transmis à l’APS, l’institution précise que ce dysfonctionnement est dû à un problème identifié, ayant conduit à la mise en place immédiate de mesures de sécurité préventives pour contenir la situation et renforcer la protection de ses infrastructures.



La DGID assure que la situation est sous contrôle et que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour un rétablissement complet du réseau. Un plan de continuité a également été activé afin de limiter l’impact sur les usagers.



En attendant, les services et paiements restent accessibles au niveau des guichets, où des quittances sécurisées sont délivrées aux usagers pour toutes les opérations.

