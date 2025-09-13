DER/FJ : un agent prestataire suspecté dans un vol d’ordinateurs digne d’un film policier

À la Délégation générale à l’Entrepreneuriat rapide pour les Femmes et les Jeunes (DER/FJ), un vol d’ordinateurs portables a déclenchune enquête menée dans la plus grande discrétion par le commissariat du Point E. L’affaire, digne d’un scénario de film, semble avoir été orchestrée de l’intérieur.



Tout commence après la plainte de Mme Nd. W. Diallo, directrice des Affaires juridiques, signalant la disparition de quatre ordinateurs — un MacBook et trois ThinkBook — entre le 24 et le 25 août 2025. Aucune effraction n’est relevée malgré un dispositif de sécurité strict : badges, caméras de surveillance et accès contrôlés. Les soupçons s’orientent rapidement vers une implication interne.



Les images de vidéosurveillance confirment cette piste. Elles montrent un agent prestataire, M. S, entrant à deux reprises dans les locaux un samedi, muni d’un sac en bandoulière. Interrogé, il affirme être venu utiliser la connexion internet de l’institution, une justification jugée peu crédible puisque chaque agent dispose déjà d’un forfait mensuel.



Face aux enquêteurs, il nie toute implication, affirmant s’être arrêté au 3e étage alors que le vol s’est produit au 2e. Mais les caméras démentent sa version. Plus compromettant encore, la géolocalisation de son téléphone par Sonatel révèle qu’il se trouvait dès le lendemain à Colobane, un lieu bien connu pour la revente clandestine de matériel électronique.



Pendant seize jours, les policiers du Point E ont poursuivi leurs investigations sous le sceau de la confidentialité, en lien direct avec le parquet. Une stratégie qui a permis de lever le voile sur ce “vol silencieux” et d’identifier son principal suspect.

