Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Crise sociale à l’hôpital Abass Ndao : 88 agents en attente de régularisation menacés de licenciement


Rédigé le Mercredi 12 Novembre 2025 à 10:01 | Lu 38 fois Rédigé par


Le personnel de l’hôpital Abass Ndao alerte sur le sort de 88 agents contractuels toujours non régularisés. Une situation explosive qui menace la stabilité de l’établissement.


 

L’hôpital Abass Ndao traverse une nouvelle crise sociale. Lors d’une assemblée générale tendue ce mardi, le personnel, appuyé par les syndicats, a exprimé une vive inquiétude concernant le sort de 88 agents contractuels en attente de régularisation avant 2026. Certains de ces travailleurs servent l’établissement depuis plus de 20 à 40 ans et craignent désormais un licenciement imminent.

Mme Fatou Diagne a alerté sur une situation qu’elle qualifie de « bombe à retardement », soulignant les risques graves pour le climat social au sein de l’hôpital.

Le plan de régularisation, approuvé par le Conseil d’administration présidé par le maire de Dakar, devait se faire en trois phases. Après la régularisation de 80 agents en 2025, la seconde phase prévue pour 2026 semble compromise, faute de financement. La régularisation des 88 agents restants représenterait 12 millions de francs CFA par mois, un coût jugé insoutenable pour l’hôpital.

Les représentants du personnel appellent à une intervention urgente du ministère de la Santé et de la Ville de Dakar, avertissant que l’inaction pourrait mener à une paralysie totale de l’établissement.

« Nous ne réclamons pas des privilèges, mais notre droit », a déclaré Mme Diagne, invitant le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko à agir pour « sauver l’hôpital des Sénégalais ».

Après 90 ans de service public, le centre hospitalier Abass Ndao, jadis symbole d’excellence, se retrouve aujourd’hui fragilisé par les dettes, les tensions sociales et le désespoir du personnel.



Actualité à Thiès

Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts
La ville de Thiès a officiellement lancé ce lundi 10 novembre 2025, les travaux de pavage et d’aménagement des voiries, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures...

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Actualités

Faux policiers sur la VDN 3 : ils menottaient et rançonnaient leurs victimes jusqu’à 500 000 FCFA

Lat Soukabé Fall - 12/11/2025 - 0 Commentaire
Faux policiers sur la VDN 3 : ils menottaient et rançonnaient leurs victimes jusqu’à 500 000 FCFA
La scène semblait tout droit sortie d’un film policier. Pourtant, elle s’est bel et bien déroulée dans la nuit du lundi au mardi, sur la VDN 3 à Dakar. Trois individus se faisant passer pour des...

Mauritanie – Sénégal : hommage à Cheikh Yakhoub, 23 ans après son rappel à Dieu

- 12/11/2025 - 0 Commentaire
Mauritanie – Sénégal : hommage à Cheikh Yakhoub, 23 ans après son rappel à Dieu
La Mauritanie et le Sénégal commémorent le 23e anniversaire du rappel à Dieu de Cheikh Yakhoub, symbole de paix et de fraternité entre les deux nations.   Ce jeudi 13 novembre 2025 marque le...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags