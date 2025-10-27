Crise sociale à l’hôpital Abass Ndao : 88 agents en attente de régularisation menacés de licenciement





L’hôpital Abass Ndao traverse une nouvelle crise sociale. Lors d’une assemblée générale tendue ce mardi, le personnel, appuyé par les syndicats, a exprimé une vive inquiétude concernant le sort de 88 agents contractuels en attente de régularisation avant 2026. Certains de ces travailleurs servent l’établissement depuis plus de 20 à 40 ans et craignent désormais un licenciement imminent.



Mme Fatou Diagne a alerté sur une situation qu’elle qualifie de « bombe à retardement », soulignant les risques graves pour le climat social au sein de l’hôpital.



Le plan de régularisation, approuvé par le Conseil d’administration présidé par le maire de Dakar, devait se faire en trois phases. Après la régularisation de 80 agents en 2025, la seconde phase prévue pour 2026 semble compromise, faute de financement. La régularisation des 88 agents restants représenterait 12 millions de francs CFA par mois, un coût jugé insoutenable pour l’hôpital.



Les représentants du personnel appellent à une intervention urgente du ministère de la Santé et de la Ville de Dakar, avertissant que l’inaction pourrait mener à une paralysie totale de l’établissement.



« Nous ne réclamons pas des privilèges, mais notre droit », a déclaré Mme Diagne, invitant le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko à agir pour « sauver l’hôpital des Sénégalais ».



Après 90 ans de service public, le centre hospitalier Abass Ndao, jadis symbole d’excellence, se retrouve aujourd’hui fragilisé par les dettes, les tensions sociales et le désespoir du personnel.

