Criquets pèlerins : le Sénégal déploie une riposte préventive pour protéger les cultures du nord

Les autorités sénégalaises ont déclenché un dispositif de prévention après la détection de criquets pèlerins dans plusieurs zones du nord du pays, notamment à Dagana, Louga, Saint-Louis, Podor et Matam. Cette mobilisation vise à protéger les cultures agricoles et à préserver la sécurité alimentaire dans ces localités stratégiques.

Le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire (CNSA), Boubacar Dramé, a indiqué, le 15 janvier, que des « actions coordonnées et préventives » ont été engagées dans la vallée du fleuve Sénégal. Ces mesures font suite aux premières alertes transmises par les services techniques, en particulier la Direction de la protection des végétaux (DPV), qui ont observé des déplacements de criquets dans des zones agricoles sensibles.

En réponse à ces signalements, une mission conjointe réunissant le CNSA, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ainsi que les services de l’État s’est rendue sur le terrain afin d’évaluer la situation. Cette mission avait pour but d’apprécier l’ampleur des impacts, de vérifier l’efficacité des traitements déjà réalisés et de renforcer la coordination avec les acteurs locaux.

Les résultats de cette évaluation ont conduit à la rédaction d’une note technique transmise au Premier ministre dès les premières alertes, dans l’objectif de permettre une réaction rapide et concertée des autorités. À travers cette démarche, le gouvernement cherche à éviter toute détérioration de la situation et à empêcher que les criquets pèlerins ne menacent les récoltes et les moyens de subsistance des populations rurales.

Cette vigilance s’inscrit dans une stratégie plus large de protection de la sécurité alimentaire, dans une région considérée comme un pilier de la production agricole nationale.