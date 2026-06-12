Coupe du monde : le Sénégal figure parmi les cinq sélections africaines les plus prolifiques

Nigeria : 23 buts Cameroun : 22 buts Ghana : 22 buts Maroc : 20 buts Sénégal : 16 buts Tunisie : 14 buts Algérie : 13 buts Côte d’Ivoire : 13 buts Afrique du Sud : 11 buts Égypte : 5 buts Angola : 1 but Togo : 1 but

L’équipe nationale du Sénégal se classe au cinquième rang des sélections africaines ayant inscrit le plus de buts en phase finale de Coupe du monde, selon les statistiques officielles de la FIFA.Les Lions totalisent 16 réalisations marquées par 13 buteurs différents au cours de leurs trois participations au tournoi mondial, en 2002, 2018 et 2022.Le Nigeria domine ce classement avec 23 buts inscrits par 17 joueurs lors de six participations. Il est suivi du Cameroun et du Ghana, qui comptent chacun 22 buts. Le Maroc occupe la quatrième place avec 20 réalisations.Derrière le Sénégal figurent la Tunisie avec 14 buts, l’Algérie et la Côte d’Ivoire avec 13 buts chacune, puis l’Afrique du Sud avec 11 buts. L’Égypte totalise cinq réalisations, tandis que l’Angola et le Togo ont chacun marqué un but lors de leur unique participation.Treize nations africaines ont déjà participé à une phase finale de Coupe du monde. La République démocratique du Congo, qui avait pris part à l’édition de 1974 sous le nom de Zaïre, reste la seule sélection africaine à n’avoir inscrit aucun but dans la compétition. Qualifiée pour l’édition 2026, elle tentera d’ouvrir son compteur.Concernant le Sénégal, Papa Bouba Diop demeure le meilleur buteur du pays en Coupe du monde avec trois réalisations. Henri Camara, Sadio Mané et Boulaye Dia ont chacun inscrit deux buts.Au total, les sélections africaines ayant participé à la Coupe du monde ont marqué 161 buts grâce à 117 buteurs différents. Le Ghanéen Asamoah Gyan reste le meilleur buteur africain de l’histoire du tournoi avec six réalisations. Il devance le Camerounais Roger Milla, auteur de cinq buts, et le Nigérian Ahmed Musa, qui en compte quatre.Ces statistiques pourraient évoluer à l’issue de la Coupe du monde 2026, à laquelle participeront notamment le Sénégal, l’Égypte, la Tunisie, le Maroc, le Ghana, l’Algérie, la République démocratique du Congo, l’Afrique du Sud, le Cap-Vert et la Côte d’Ivoire.