Coup de filet antidrogue dans la capitale : les dealers tombent un à un

C’est au terme de plusieurs semaines d’enquête discrète que la Brigade de recherches de Dakar, appuyée par l’Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis), est parvenue à identifier les principaux membres du réseau. Les enquêteurs ont suivi les mouvements des suspects, leurs contacts et leurs méthodes d’écoulement de la marchandise.

Le groupe opérait principalement dans les zones de Sacré-Cœur, Cité Keur Gorgui, Sicap Foire et Dieuppeul, des secteurs connus pour leur forte densité urbaine.

Une intervention coordonnée

L’assaut a été mené selon une stratégie bien rodée, avec des interventions simultanées dans les différents points ciblés. Cette méthode a permis d’éviter les fuites et de sécuriser les preuves.

Au total, sept présumés trafiquants ont été interpellés. Il s’agit de : Dj. Diarra, Papa G. Tall, Djibril B. Gueye, Aboubacar S. Guèye, Pape Ib. Sarr, Samaury F. Sagha et Jeannot Ndiaye.

Un autre suspect, identifié comme un élément clé du dispositif, est toujours en cavale et fait l’objet de recherches actives.

Drogue saisie et poursuites engagées

Les perquisitions effectuées aux domiciles des mis en cause ont permis la saisie de plusieurs lots de drogues, notamment du haschich et du skunk, soigneusement conditionnés pour la vente.

Les personnes arrêtées ont été présentées au parquet de Dakar. Elles sont poursuivies pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux, des chefs d’accusation passibles de lourdes sanctions pénales.

Une lutte renforcée contre les réseaux urbains

Cette nouvelle saisie illustre la détermination des autorités sénégalaises à freiner la circulation des drogues dans les centres urbains. Les services de sécurité rappellent que la lutte contre ce fléau demeure une priorité, compte tenu de ses conséquences sur la jeunesse et la sécurité publique.

Les populations sont invitées à coopérer avec les forces de l’ordre, en signalant toute activité suspecte dans leurs quartiers.

Des investigations longues et ciblées