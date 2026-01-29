Conflit familial à Mbour : un différend financier oppose un commerçant et son neveu devant la justice

Derrière une activité de vente de friperie et des liens familiaux étroits, un différend financier aux conséquences judiciaires notables a éclaté à Mbour. Selon L’Observateur, un commerçant et son neveu sont actuellement en conflit devant le Tribunal de grande instance de la ville, dans une affaire portant sur près de 12 millions de FCfa.



Le neveu, âgé de 32 ans, est détenu à la Maison d’arrêt de Mbour dans l’attente du verdict. Son oncle, ancien associé dans le commerce, l’accuse d’avoir utilisé une somme exacte de 11 975 000 FCfa pour acquérir un véhicule et contracter un second mariage.



Toujours d’après la même source, leur collaboration avait débuté en 2021 dans un climat de confiance familiale. Les deux hommes exploitaient ensemble un magasin de friperie situé au marché central de Mbour, sans contrôle strict de la gestion financière, jusqu’à un tournant survenu en février 2025.



À cette période, l’oncle, gravement malade, quitte Mbour pour suivre des soins médicaux à Touba. Avant son départ, il confie à son neveu les clés du magasin ainsi que la gestion de la caisse. Pendant environ six mois, ce dernier assure seul les ventes et la gestion quotidienne du commerce.



À son retour en juillet 2025, l’oncle affirme avoir découvert une situation préoccupante. Selon son témoignage, son neveu aurait refusé de présenter les comptes et annoncé son retrait du commerce, évoquant l’obtention d’un nouvel emploi. Malgré plusieurs demandes, aucun bilan financier ne lui aurait été remis.



Peu après, l’oncle apprend par une connaissance que son neveu aurait acheté un véhicule destiné au transport interurbain sur la Petite-Côte et contracté un second mariage. Estimant que ces dépenses ont été financées par les recettes du magasin, il décide de déposer une plainte pour abus de confiance.



Lors de l’audience tenue mardi, l’atmosphère était particulièrement tendue. L’oncle a déclaré n’avoir reçu aucun compte rendu financier durant toute sa période de maladie et a réclamé 15 millions de FCfa à titre de dommages et intérêts, affirmant que le commerce constituait la principale source de revenus de son neveu.



Face aux juges, le prévenu a reconnu s’être remarié mais a éprouvé des difficultés à expliquer l’origine des fonds ayant permis l’achat du véhicule. Il a soutenu ne pas avoir été le seul à gérer le magasin durant l’absence de son oncle, une défense qui n’a pas convaincu le parquet.



Selon L’Observateur, le procureur de la République a requis l’application stricte de la loi, estimant les faits suffisamment établis. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré, avec une décision attendue le 3 février prochain.



dakaractu

