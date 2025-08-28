Commerce extérieur : le déficit du Sénégal réduit de moitié en juin 2025 grâce à la hausse des exportations





Le commerce extérieur du Sénégal affiche une nette amélioration. Selon les Repères statistiques publiés mercredi par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), le déficit commercial est tombé à -30,3 milliards de FCFA en juin 2025, contre -80,7 milliards de FCFA en mai.



Cette progression résulte principalement d’une forte hausse des exportations, en augmentation de 44,9 milliards de FCFA. L’Ansd l’explique par la croissance des ventes d’huiles brutes de pétrole (+77,5 milliards), de titane (+14,0 milliards), d’or non monétaire (+12,4 milliards) et de zirconium (+3,1 milliards).



Dans le même temps, les importations ont reculé de 12,5 milliards, sous l’effet notamment de la baisse des achats de produits céréaliers (-22,6 milliards), pétroliers (-8,6 milliards), chimiques inorganiques (-5,1 milliards) et pharmaceutiques (-3,3 milliards).



Sur les six premiers mois de 2025, le déficit commercial s’établit à -728,5 milliards de FCFA, contre -1 726,3 milliards au second semestre 2024, soit une amélioration de près de 998 milliards. Cette dynamique confirme la montée en puissance des exportations, notamment dans le secteur pétrolier et minier, renforçant la position du Sénégal sur les marchés internationaux.



