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Saraya : un site d’orpaillage clandestin démantelé et du matériel saisi


Rédigé le Samedi 8 Août 2026 à 09:21 | Lu 212 fois Rédigé par


Un site clandestin d’orpaillage situé près de Mouran, à Saraya, a été démantelé par le GARSI, avec la saisie de plusieurs équipements.


Saraya : un site d’orpaillage clandestin démantelé et du matériel saisi
 
Un site d’orpaillage clandestin implanté à environ cinq kilomètres de Mouran, dans la commune de Missirah Sirimana, département de Saraya, a été démantelé par le Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention (GARSI).
L’opération, menée dans le cadre de la sécurisation de la zone frontalière, a permis aux éléments de la gendarmerie de saisir plusieurs équipements utilisés sur le site. Selon la brigade de gendarmerie territoriale de Saraya, les saisies effectuées jeudi comprennent 30 panneaux solaires, 13 groupes électrogènes, 10 motocyclettes, 7 marteaux-piqueurs et 3 motopompes.
Le site clandestin était installé en pleine brousse, dans une zone située entre le fleuve Falémé et la partie sud du village de Mouran.
Cette intervention s’inscrit dans les opérations menées contre l’exploitation illégale des zones aurifères. La gendarmerie indique par ailleurs que les actions de démantèlement des sites d’orpaillage clandestins se poursuivent afin de renforcer la sécurisation de la zone frontalière.



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