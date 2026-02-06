Chavirement d’une vedette à l’embouchure du fleuve Sénégal : trois marins introuvables

Trois militaires sont toujours recherchés après le chavirement, jeudi matin vers 9 heures, d’une vedette de la marine nationale à l’embouchure du fleuve Sénégal. L’information a été communiquée par la Direction de l’information et des relations publiques des armées.

Selon le communiqué transmis à l’APS, l’embarcation, engagée dans une mission de liaison, aurait été confrontée à une forte houle provoquée par une détérioration des conditions météorologiques.

Les opérations de secours ont permis de sauver dix membres de l’équipage. Après la récupération de l’épave, les recherches se poursuivent avec des moyens aériens, maritimes et terrestres afin de localiser les trois disparus.