Sénégal : plus de 10 000 infractions traitées par la Gendarmerie en 2025

En 2025, la Gendarmerie nationale du Sénégal a enregistré une progression de ses performances en matière de lutte contre la criminalité. Le taux d’élucidation des infractions a augmenté de 5,19 %, tandis que le nombre de personnes déférées a connu une hausse de 6,24 %, traduisant une intensification des actions répressives et préventives.

Au total, 10 407 infractions ont été prises en charge au cours de l’année, dont 1 640 crimes et 8 767 délits. Parmi les faits recensés figurent 1 291 cas de coups et blessures, 1 663 vols simples, 837 vols aggravés, 796 abus de confiance et 689 escroqueries. Ces chiffres ont été présentés par le colonel Abdoulaye Camara lors de la publication du rapport annuel d’activités 2025, mettant en avant la mobilisation continue des unités sur l’ensemble du territoire.

La répartition géographique confirme la prédominance de Dakar, avec 2 946 infractions enregistrées. Des zones urbanisées comme Tambacounda figurent également parmi les secteurs les plus concernés. En revanche, les régions de Kaolack, Matam et Seydou affichent des niveaux plus contenus, avec un taux d’élucidation atteignant 99 %, ce qui illustre l’adaptation des dispositifs aux réalités locales.

Face à l’évolution des menaces, notamment dans le domaine numérique, les services ont renforcé leurs capacités de prévention et d’enquête. Quatre-vingt-dix-neuf affaires liées à la criminalité informatique ont été constatées en 2025, toutes résolues. Les patrouilles régulières, le développement du renseignement et la sécurisation des zones sensibles et des corridors de trafic ont également contribué à consolider la sécurité.



