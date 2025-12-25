Charlatanisme à Thiès : trois ans de prison pour un guérisseur

En plus de la peine d’emprisonnement, le tribunal l’a également condamné à verser 30 millions FCFA à la partie civile, S. Seck, à titre de dommages et intérêts.



Une affaire d’envoûtement présumé

Selon la plaignante, A. Sy aurait abusé de sa confiance en se présentant comme un guérisseur doté de pouvoirs mystiques. Il l’aurait convaincue qu’elle était victime d’un envoûtement, avant de lui réclamer de fortes sommes d’argent pour lever le supposé sort. Au total, la commerçante affirme avoir remis 26 millions FCFA au prévenu.



À la barre, le guérisseur a vigoureusement nié les accusations. Il a reconnu avoir reçu 17 millions FCFA, mais soutient que cet argent aurait été utilisé pour faire des aumônes, censées favoriser le commerce de la plaignante, ainsi que pour soigner ses propres enfants, qu’il dit malades.



Une peine plus lourde que les réquisitions

Le procureur de la République avait requis deux ans de prison ferme contre le prévenu. Toutefois, le tribunal a estimé que la gravité des faits et le préjudice subi par la victime justifiaient une sanction plus sévère, portant ainsi la peine à trois ans d’emprisonnement ferme.



Cette condamnation relance le débat sur les pratiques de charlatanisme et les abus liés à l’exploitation de la crédulité de certaines personnes, notamment dans des situations de détresse économique ou psychologique.

