Changement à la tête du Pavillon spécial

Avant cette nomination, Papa Modou Diouf occupait le poste de directeur de la prison de Kaolack, avant d’être affecté à la Direction des ressources humaines de l’Administration pénitentiaire à Dakar. Son parcours et son expérience ont conduit à cette nouvelle promotion.





Le directeur sortant a, pour sa part, été affecté à la MAC de Nioro. Cette décision a suscité des commentaires, certains l’associant à l’affaire des téléphones impliquant Farba Ngom. Toutefois, une source proche de l’Administration pénitentiaire a tenu à apporter des précisions.





Selon cette source, cette mutation s’inscrit dans le cadre d’un mouvement général de réaffectation au sein de l’Administration pénitentiaire et ne présente aucun lien avec un dossier particulier.



La nomination de Papa Modou Diouf marque une nouvelle étape dans sa carrière. Fort de son expérience aussi bien sur le terrain que dans l’administration centrale, il prend désormais la direction d’un établissement sensible, au cœur des enjeux sécuritaires et judiciaires.

