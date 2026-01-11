Catastrophe au nord de l’Afrique du Sud : des dizaines de morts après des pluies torrentielles

Les fortes pluies ont entraîné le débordement de plusieurs rivières, submergeant routes, ponts et villages entiers. Les sols saturés ont amplifié les crues, laissant certaines communautés totalement isolées et inaccessibles aux secours.



Les autorités sud-africaines confirment au moins 30 morts, avec de nombreuses personnes disparues ou blessées. Des milliers de familles ont été évacuées et des centaines de maisons ont été détruites ou gravement endommagées. Les routes, ponts et infrastructures publiques sont gravement touchés, compliquant l’acheminement de l’aide.



L’armée sud-africaine a été mobilisée pour évacuer les habitants coincés sur les toits ou dans les zones inaccessibles. Des équipes de secours travaillent 24h/24 pour atteindre les populations isolées et leur fournir abris et assistance.



Le gouvernement a déclaré un état de catastrophe nationale, permettant une meilleure coordination des secours et l’accès à des financements d’urgence. Des unités d’intervention évaluent les dégâts et préparent le relogement des familles sinistrées.



Cette crise s’inscrit dans un contexte de fortes précipitations dans l’Afrique australe, affectant également le Zimbabwe et le Mozambique, où de nombreuses vies ont été perdues et des infrastructures détruites.



Les services météorologiques mettent en garde contre la poursuite des pluies torrentielles, soulignant que le risque de nouvelles crues reste élevé dans les prochains jours.



Les autorités appellent les populations à la vigilance et à la prudence, tandis que les opérations de secours se poursuivent sans relâche.



L'Afrique du Sud traverse une crise sans précédent dans le nord du pays. Le bilan humain et matériel continue de s’alourdir, et la mobilisation des secours reste cruciale pour venir en aide aux communautés touchées.