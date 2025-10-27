Menu
Cap-Skirring : un homme tué lors d’une partie de poker pour une mise de 1 000 francs CFA


Rédigé le Mercredi 5 Novembre 2025 à 11:03 | Lu 34 fois Rédigé par


Un homme a été poignardé à mort à Cap-Skirring lors d’une partie de poker, après une dispute pour une mise de 1 000 FCFA. L’auteur présumé est en détention.


Cap-Skirring : un homme tué lors d’une partie de poker pour une mise de 1 000 francs CFA

 

La station balnéaire de Cap-Skirring, habituellement paisible, a été le théâtre d’un drame tragique le 30 octobre dernier. Une simple partie de poker entre amis a viré au cauchemar lorsqu’une dispute autour d’une mise de 1 000 francs CFA a coûté la vie à un jeune homme, poignardé par son compagnon de jeu.

Les faits se sont déroulés vers 13 heures, au quai de pêche de la localité. Alors que les deux amis jouaient au poker, une altercation a éclaté lorsque la victime a refusé de s’acquitter de sa mise. Le ton est monté, et l’un des joueurs, pris de colère, a sorti un couteau avant d’asséner un coup fatal à son adversaire.

Après le drame, l’agresseur a pris la fuite, avant d’être repéré près de l’hôtel Kassissa. En tentant d’échapper à la foule, il s’est finalement réfugié auprès des gendarmes en service à l’aéroport, où il a reconnu les faits.

Les gendarmes de la Brigade de Cap-Skirring ont aussitôt ouvert une enquête. Le procureur de la République de Ziguinchor a ordonné une autopsie pour déterminer les causes exactes du décès. Le corps de la victime a été transféré à la morgue du district sanitaire d’Oussouye.

À l’issue de sa garde à vue, l’auteur présumé a été déféré puis écroué à la Maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor le 3 novembre 2025.

Originaire de Djirack, dans la commune de Santhiaba-Manjack, la victime, célibataire et sans enfant, a été inhumée le samedi suivant dans une ambiance de grande émotion.

dakaractu




Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Thiaroye : un dealer se blesse en tentant d’échapper à la police lors d’une descente nocturne

- 05/11/2025 - 0 Commentaire
Thiaroye : un dealer se blesse en tentant d’échapper à la police lors d’une descente nocturne
Une descente de police à Thiaroye met fin à un trafic de drogue. Un dealer, blessé en tentant de fuir, sera poursuivi pour détention et trafic de chanvre indien.   L’opération policière menée...

