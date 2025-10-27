Cap-Skirring : un homme tué lors d’une partie de poker pour une mise de 1 000 francs CFA





La station balnéaire de Cap-Skirring, habituellement paisible, a été le théâtre d’un drame tragique le 30 octobre dernier. Une simple partie de poker entre amis a viré au cauchemar lorsqu’une dispute autour d’une mise de 1 000 francs CFA a coûté la vie à un jeune homme, poignardé par son compagnon de jeu.



Les faits se sont déroulés vers 13 heures, au quai de pêche de la localité. Alors que les deux amis jouaient au poker, une altercation a éclaté lorsque la victime a refusé de s’acquitter de sa mise. Le ton est monté, et l’un des joueurs, pris de colère, a sorti un couteau avant d’asséner un coup fatal à son adversaire.



Après le drame, l’agresseur a pris la fuite, avant d’être repéré près de l’hôtel Kassissa. En tentant d’échapper à la foule, il s’est finalement réfugié auprès des gendarmes en service à l’aéroport, où il a reconnu les faits.



Les gendarmes de la Brigade de Cap-Skirring ont aussitôt ouvert une enquête. Le procureur de la République de Ziguinchor a ordonné une autopsie pour déterminer les causes exactes du décès. Le corps de la victime a été transféré à la morgue du district sanitaire d’Oussouye.



À l’issue de sa garde à vue, l’auteur présumé a été déféré puis écroué à la Maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor le 3 novembre 2025.



Originaire de Djirack, dans la commune de Santhiaba-Manjack, la victime, célibataire et sans enfant, a été inhumée le samedi suivant dans une ambiance de grande émotion.



dakaractu