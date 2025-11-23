Menu
Canoë-kayak : Le Sénégal engagé aux Championnats d’Afrique de course en ligne à Luanda


Dimanche 23 Novembre 2025


Le Sénégal participera aux Championnats d’Afrique de course en ligne de canoë-kayak à Luanda avec une délégation de dix athlètes. Les épreuves se tiendront du 24 novembre au 1ᵉʳ décembre.


Le Sénégal prendra part aux prochains Championnats d’Afrique de course en ligne de canoë-kayak, qui débutent ce lundi à Luanda, en Angola, selon un communiqué de la Fédération nationale. L’événement se déroulera jusqu’au 1ᵉʳ décembre.

La délégation sénégalaise comptera dix athlètes, dont trois femmes, précise la même source. Cette compétition continentale est organisée par la Confédération africaine de canoë.

Les épreuves au programme incluent les courses en monoplace, en biplace et en double mixte, ainsi que plusieurs disciplines inscrites aux Jeux olympiques, notamment le C2 500 m — un canoë à deux places évoluant sur une distance de 500 mètres.

La première édition des championnats a été organisée en 2001 au Maroc. Le Sénégal avait accueilli la quatrième édition à Saint-Louis en 2005 et participe régulièrement à cette compétition depuis 2003.

La précédente édition s’était tenue à Abuja, au Nigeria, du 21 au 27 novembre, et servait également d’épreuve qualificative pour les Jeux olympiques de Paris 2024.




