L'Actualité au Sénégal

Cancer du col : journée de dépistage à Darou Salam (Thiès Est) avec un soutien inédit


Rédigé le Lundi 27 Octobre 2025 à 13:51 | Lu 38 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La commune de Darou Salam, dans la commune de Thiès Est, qui compte plus de 6 000 ménages, a organisé pour la première fois une journée de dépistage du cancer du col de l’utérus destinée spécifiquement aux habitantes du quartier. Bien que ce soit la 5ᵉ édition pour les partenaires, notamment la Clinique Taslima sise à Keur Maye Lo, c’est un moment inédit pour les femmes de ce quartier qui bénéficient enfin d’un accès direct aux services de dépistage et de sensibilisation.


Cette initiative a été rendue possible grâce au soutien du Dr Diarra, qui a apporté un financement de 15 millions de francs CFA, jamais obtenu auparavant dans la localité. Le partenaire était représenté par le chef du service social, Dr Diop, qui a assisté à l’événement et participé à la coordination avec les acteurs locaux.

La journée a été encadrée par Madame Ndiaye, ICP, et Madame Badji, sage-femme. Le délégué de la localité et les membres du conseil de quartier étaient également présents, malgré les difficultés qu’ils rencontrent pour obtenir un soutien concret des autorités.

Les participantes ont pu bénéficier de dépistages gratuits, de conseils personnalisés et d’informations sur la prévention et le suivi médical. Cette première édition pour le quartier souligne l’importance des partenariats entre professionnels de santé, structures locales et leaders communautaires pour améliorer l’accès aux soins et protéger la santé des femmes dans des zones densément peuplées.



Lat Soukabé Fall

