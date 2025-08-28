Campagne 2025 : suspension des importations de bananes dès septembre





À la suite des recommandations issues du Conseil Interministériel sur la campagne agricole du 15 avril 2025, l’Agence de Régulation des Marchés (ARM) a engagé plusieurs actions de suivi concernant la production et la commercialisation de la banane locale.



Selon les prévisions du Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage (MASAE), la campagne 2025 devrait atteindre une production de 112 500 tonnes de bananes, dont la majorité sera disponible entre septembre et novembre, indique un communiqué de l’ARM.



Dans ce contexte, le Comité de Pilotage de Régulation de la filière banane s’est réuni le 18 août 2025 au siège de l’ARM afin de partager et valider le protocole d’accord ainsi que le cahier des charges entre producteurs et importateurs.



À l’issue de cette rencontre, il a été décidé de lancer une mesure pilote de régulation de la filière en suspendant les importations de bananes à partir du 1er septembre 2025. Un comité de suivi est chargé d’évaluer régulièrement l’approvisionnement du marché.

