CNRA : Mamadou Oumar Ndiaye prône la tolérance zéro face aux dérives médiatiques





Le président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA), Mamadou Oumar Ndiaye, a annoncé ce jeudi à Dakar une politique de « tolérance zéro » à l’égard des dérives médiatiques. Il s’exprimait lors d’un atelier de sensibilisation destiné aux rédacteurs en chef et responsables de programmes des radios et télévisions.



Il a rappelé que le CNRA veillera scrupuleusement au respect des valeurs fondamentales du pays : protection de la vie privée, intégrité du territoire, cohésion sociale et religieuse, diversité culturelle et bonnes mœurs. « Aucune atteinte ne sera tolérée », a-t-il affirmé, insistant sur la protection des institutions, de l’unité nationale et de la diversité sous toutes ses formes.



Avant de sanctionner, l’organe de régulation privilégiera la pédagogie. Un avertissement sera d’abord adressé aux contrevenants, dans l’espoir d’éviter des mesures plus sévères. Le président du CNRA, journaliste de carrière durant quarante ans, a néanmoins dénoncé l’attitude de certains acteurs qu’il accuse de ternir l’image d’une presse longtemps considérée comme une référence en Afrique francophone.



Le Conseil s’inquiète aussi du danger que certaines dérives médiatiques représentent, notamment dans les zones frontalières comme Kédougou et Tambacounda, où elles pourraient favoriser l’implantation du djihadisme. Mamadou Oumar Ndiaye a souligné le manque de moyens et de relais régionaux, plaidant pour des structures décentralisées et des outils modernes de monitoring, à l’image d’autres pays africains.



Depuis son installation en mai dernier, le collège du CNRA a entamé ses travaux par un séminaire d’imprégnation et le traitement de premiers dossiers. L’institution déploie désormais sa stratégie de « fermeté responsable », combinant sensibilisation, contrôle et vigilance accrue, afin de préserver l’intégrité de l’espace audiovisuel sénégalais.



