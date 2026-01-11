CAN 2025 : sérénité et détermination affichées par les Lions avant la finale face au Maroc





À quelques heures du coup d’envoi de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, les joueurs de l’équipe nationale du Sénégal affichent un état d’esprit marqué par la sérénité, la confiance et une détermination intacte, tout en ayant pleinement conscience de l’ampleur du défi qui les attend face au pays hôte.



Mamadou Sarr, défenseur des Lions, a témoigné de l’ambiance positive qui règne au sein du groupe. Il affirme avoir abordé cette échéance dans le calme et la confiance. Selon lui, l’équipe est mentalement prête et déterminée à tout donner pour remporter cette finale, avec foi et engagement.



Le jeune international sénégalais reconnaît la difficulté de la rencontre, notamment en raison du soutien massif du public marocain. Toutefois, il estime que seule la valeur sportive fera la différence lors de cette finale, rappelant que l’équipe la plus performante sur le terrain s’imposera.



Concernant son rôle au sein de la sélection, Mamadou Sarr dit mesurer l’honneur de participer à la relève de l’équipe nationale, tout en restant focalisé exclusivement sur les aspects sportifs. Il a invité les supporters sénégalais à soutenir massivement les Lions, se disant convaincu que l’équipe ramènera une deuxième étoile au pays.



De son côté, Lamine Camara s’attend à une opposition intense face à une équipe marocaine qu’il juge très compétitive. Le milieu de terrain sénégalais assure cependant que les Lions disposent des ressources nécessaires pour répondre au défi. Pour lui, la clé du match résidera dans la concentration et l’engagement total sur le terrain, avec l’objectif clair de revenir au Sénégal avec le trophée.



Pathé Ciss a, quant à lui, adressé ses félicitations à son aîné Saliou Ciss pour le titre continental remporté en 2021 au Cameroun, avant d’exprimer sa propre ambition. Il affirme être prêt à tout donner pour s’imposer lors de cette finale et offrir une immense joie au peuple sénégalais.



Tenant du titre après son sacre lors de la CAN 2021, le Sénégal tentera ainsi de décrocher un deuxième trophée continental en affrontant le Maroc en finale de cette édition 2025.

