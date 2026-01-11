CAN 2025 : le Sénégal domine l’Égypte et se qualifie pour la finale





Le Sénégal a décroché son ticket pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 en s’imposant face à l’Égypte sur le score de 1-0, au terme d’une demi-finale intense et tactiquement maîtrisée. Les Lions ont affiché une grande cohésion collective face à une sélection égyptienne réputée pour sa discipline défensive.



Dès l’entame de la rencontre, l’équipe sénégalaise prend le contrôle du jeu. Grâce à une possession largement en sa faveur, elle impose son tempo et confine les Pharaons dans leur moitié de terrain. Les joueurs sénégalais, patients et bien organisés, enchaînent les séquences de conservation, cherchant l’ouverture face à un bloc adverse essentiellement regroupé derrière.



Malgré cette domination, la défense égyptienne résiste pendant une grande partie du match. Il faut attendre la 78e minute pour voir la situation se décanter. À ce moment clé, Sadio Mané surgit et parvient à battre le gardien égyptien, concrétisant enfin la supériorité sénégalaise.



Dans les dernières minutes, les Lions font preuve de sang-froid et de discipline tactique pour préserver leur avantage. Les ultimes tentatives de l’Égypte sont contenues sans réelle menace, permettant au Sénégal de gérer sereinement la fin de la rencontre.



Cette victoire permet aux Lions de la Téranga de valider leur qualification pour la finale de la CAN 2025, au terme d’une prestation solide et maîtrisée.

