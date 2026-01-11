CAN 2025 : Sénégal et Égypte se neutralisent à la pause à Tanger

La première période de la demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 opposant le Sénégal à l’Égypte s’est conclue sur un score de parité (0-0), au stade de Tanger.



Durant ce premier acte, les Lions du Sénégal, dirigés par Pape Thiaw, ont globalement pris le contrôle du jeu, passant l’essentiel du temps dans le camp des Pharaons. Multipliant les initiatives offensives, les coéquipiers de Sadio Mané ont toutefois manqué de réalisme dans le dernier geste, laissant le tableau d’affichage inchangé à la pause.



Cette mi-temps a également été marquée par un coup dur pour la sélection sénégalaise avec la sortie sur blessure de son capitaine, Kalidou Koulibaly. Le défenseur central a été contraint de céder sa place à Mamadou Sarr, joueur du club de Strasbourg, en France.



La seconde période s’annonce décisive pour les deux équipes, toujours en quête d’une place en finale.

