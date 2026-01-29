CAN 2025 : Pape Thiaw refuse toute cagnotte pour régler son amende





À la suite des sanctions prononcées par le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF), le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, a demandé à ses compatriotes de ne pas organiser de collecte de fonds destinée à régler l’amende qui lui a été infligée.



Dans un message publié sur Instagram, le technicien sénégalais a d’abord tenu à remercier les supporters pour les marques de soutien reçues après l’annonce de la décision de certains d’entre eux de lancer une cagnotte en ligne en son nom. Il a cependant exprimé son souhait de voir cette initiative abandonnée.



Tout en disant comprendre et apprécier cet élan de solidarité, Pape Thiaw a invité les personnes concernées à orienter ces fonds vers des causes qu’il juge plus urgentes, en faveur de personnes réellement dans le besoin.



Les décisions disciplinaires de la CAF ont été rendues publiques dans la nuit de mercredi à jeudi et concernent les incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, disputée au Maroc entre le Sénégal et l’équipe hôte, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.



Dans ce cadre, le sélectionneur des Lions, Pape Bouna Thiaw, a écopé d’une suspension de cinq matchs officiels de la CAF, assortie d’une amende de 100 000 dollars américains, soit environ 66 millions de francs CFA. Les joueurs Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr ont, quant à eux, été suspendus pour deux matchs chacun.



La Fédération sénégalaise de football (FSF) a également été sanctionnée financièrement à hauteur de 615 000 dollars américains, correspondant à environ 405,9 millions de francs CFA. Ce montant comprend 300 000 dollars pour le comportement jugé inapproprié des supporters, 300 000 dollars supplémentaires pour la conduite antisportive des joueurs et de l’encadrement technique, ainsi que 15 000 dollars pour le cumul d’avertissements infligés à cinq joueurs durant la rencontre.



Des mesures disciplinaires ont aussi visé la Fédération royale marocaine de football (FRMF) ainsi que certains joueurs marocains. Le défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a été suspendu pour deux matchs officiels de la CAF, dont un avec sursis valable un an, pour comportement antisportif.



Le milieu de terrain Ismaël Saibari a, de son côté, été suspendu pour trois matchs officiels CAF et condamné à une amende de 100 000 dollars américains. La FRMF a reçu une amende globale de 315 000 dollars, soit environ 207,9 millions de francs CFA, répartie entre plusieurs manquements relevés lors de la finale.



Par ailleurs, le jury disciplinaire de la CAF a rejeté la réclamation déposée par la Fédération marocaine de football, qui demandait l’annulation de la victoire du Sénégal.



C’est à la suite de l’annonce de ces sanctions que des citoyens sénégalais et des supporters des Lions avaient envisagé la mise en place d’une cagnotte en ligne pour manifester leur solidarité envers Pape Thiaw et contribuer au paiement de son amende.

